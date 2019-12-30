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Японские учёные предсказали России бесснежные зимы из-за глобального потепления

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Так, 21 января в Москве и Петербурге были побиты температурные рекорды 1957 года.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что японские учёные предсказали России бесснежные зимы. Об этом сообщают "РИА Новости".

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро заявил, что в пропаже российского снега виновато глобальное потепление. Особенно в России это заметно из-за того, что страна находится на высоких широтах.

Напомним, что в этом году зима может стать самой теплой в истории метеорологии. Например,  21 января Москва и Петербург побили температурные рекорды 1957 года.

Ранее мы сообщали о том, что Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Теги: новости россии, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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