Он будет холоднее января, но все еще не дотянет до мороза.

Роман Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России. По данным Гидрометцентра РФ, грядущий месяц будет намного холоднее января. Об этом сообщили "РИА Новости". В среднем температура будет опускаться ниже десяти градусов.

Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным прокомментировал эксперт

Стоит ожидать, что погода останется неоднородной. Могут быть периоды похолодания до пяти-десяти градусов. Февраль 2020 года будет больше похож на российский зимний месяц, но не до конца.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

