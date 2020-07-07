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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

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Оцубо — признанный специалист по финансовым рынкам развивающихся стран.

Японский финансист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press оценил устойчивость экономики России при пандемии. Он считает, что она успешно справляется с кризисом, который вызвал COVID-19.

Стабильность экономики РФ в данной ситуации Оцубо связывает с ранее наложенными западными санкциями. Экономист считает, что они "заколили" российскую экономику. Именно благодаря этому, по его мнению, Россия смогла преодолеть резкое падение цен на нефть и последствия карантинных ограничений.

Юсукэ Оцубо призвал посмотреть на макроэкономические показатели РФ, которые, подчеркнул он, дают понять, что "корона-шок" оказался для страны "не таким уж и страшным".

Оцубо — признанный специалист по финансовым рынкам развивающихся стран.

Ранее эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика.

Видео: kremlin.ru

Теги: финансы, экономика, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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