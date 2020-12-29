Японский аниме-фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд по сборам

Японский анимационный фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд фильма "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки. По состоянию на 28 декабря 2020 года сборы его составили около $313 млн.
Анимация вышла в прокат 16 декабря. На сегодняшний день, мультфильм посмотрели свыше 24 млн зрителей.
В сюжете история юноши, который сражается с демонами, убившими его родных. Главный герой планирует истребить всех демонов. В этом ему поможет волшебный клинок.
Ранее мы сообщали о том, что в прокат вышел сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла".
Видео: YouTube / AniT / Аниме трейлеры на русском
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