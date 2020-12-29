Японский аниме-фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд по сборам

По состоянию на 28 декабря они составили более 32,5 млрд иен (около $313 млн).

Японский анимационный фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд фильма "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки. По состоянию на 28 декабря 2020 года сборы его составили около $313 млн.

Анимация вышла в прокат 16 декабря. На сегодняшний день, мультфильм посмотрели свыше 24 млн зрителей.

В сюжете история юноши, который сражается с демонами, убившими его родных. Главный герой планирует истребить всех демонов. В этом ему поможет волшебный клинок.

Ранее мы сообщали о том, что в прокат вышел сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла".

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