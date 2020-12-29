В прокат вышел сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла"

Вторая часть трилогии расскажет о новых приключениях Ивана и его друзей.

В пятницу, 1 января, в российский прокат вышел сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит отправиться в новое путешествие по Белогорью, принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Помогут богатырю его друзья – Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, Баба-Яга и др.

Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Кассовые сборы картины в кинотеатрах составили более 1,7 млрд рублей. К своим ролям во втором фильме вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Кирилл Зайцев и др. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов, который сыграет Колобка.

Третья часть сказки, вероятнее всего, станет завершающей. Ее планируется выпустить в конце 2021 года.

Ранее мы писали, что в прокат вышел мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки".

Видео: ВКонтакте / Disney