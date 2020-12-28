Японский анимационный фильм установил рекорд по сборам в своей стране

С начала показа он собрал почти 32,5 млрд иен (около 313 млн долларов).

Японский анимационный фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" установил рекорд установил рекорд по сборам в своей стране. Показ стартовал 16 октября. С этого момента картина собрала почти 32,5 млрд иен (около 313 млн долларов). Об этом объявили прокатчики ленты - компании Toho и Aniplex.

По доходам фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" обогнал предыдущего рекордсмена "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки. В 2001 году он собрал 31,7 млрд иен.

С 16 октября новую анимацию посмотрели более 24 млн человек. Сюжет основан на комиксе-манге художника Коёхару Готогэ. История рассказывает о юноше, который при помощи волшебного клинка сражается с демонами, убившими всю его семью.

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