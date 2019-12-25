"Кинопоиск HD" назвал самые популярные фильмы 2020 года

Рейтинг возглавила криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены".

Криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены" стала самым популярным фильмом 2020 года по версии пользователей сервиса "Кинопоиск HD". Ее рейтинг составляет 8,4 балла, оценки поставили более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вторым по популярности проектом стал мультсериал "Рик и Морти" о приключениях обычного школьника и его безумного деда-ученого. Интерес у зрителей также вызвали сериалы "Последний министр", "Проект "Анна Николаевна" и "Беспринципные".

В топ-10 попал новый сезон "Смешариков", американский сериал "Бесстыжие", фильм "Мстители: Финал" и др.

В уходящем году более 6 млн пользователей купили подписку на "Кинопоиск HD".

Ранее аналитики МТС рассказали, что россияне смотрели и слушали в 2020 году.

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