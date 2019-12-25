Аналитики МТС рассказали, что россияне смотрели и слушали в 2020 году

Первые строчки рейтинга заняли фильм "Холоп" и трек "Девочка, танцуй" Artik & Asti.

Аналитики МТС на основе данных, собранных с сервисов Big Data МТС и МТС Music, узнали, что россияне смотрели и слушали в 2020 году. Первые строчки рейтинга заняли фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь". В топ-5 также попали картины "Фантастическая четверка-2" и "Вивариум".

В списке самых популярных сериалов оказались "Содержанки", "Сирена", "Гранд", "257 причин, чтобы жить", "Бывшие" и "Игра престолов".

Пользователи МТС Music чаще всего слушали таких исполнителей, как Artik & Asti, Zivert, HammAli & Naval, Макс Корж и Тима Белорусских. Самым популярным треком стал "Девочка, танцуй" Artik & Asti. Далее следуют "Любимка" Niletto и "Луна не знает пути" Тайпан & Agunda.

Ранее был составлен "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных фильмов 2020 года.

Фото: pixabay.com