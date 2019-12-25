Петербург переймет опыт японских специалистов в борьбе с дорожными заторами

С 2022 года в городе буду реализовывать новую модель транспортного обслуживания.

Петербург рассчитывает на опыт японских специалистов по решению проблем с пробками. Как рассказали в пресс-службе комитета по транспорту, этот вопрос обсудили в ходе видеоконференции по реализации российско-японского проекта "Умный город".

Отмечается, что болевыми точками транспортной системы Петербурга остаются значительные затраты времени на передвижение и связаны они с пробками и непопулярностью общественного транспорта. К тому же, улично-дорожная сеть в центре города перегружена, с парковками возникают трудности, автомобилисты испытывают проблемы на въезде в город в утренние и вечерние часы пик. Решением транспортных проблем отчасти может быть развитие метрополитена, привлечение инвесторов к обслуживанию инфраструктуры, как с трамваем "Чижик", а также формирование приоритета общественного транспорта, грамотная организация транспортно-пересадочных узлов и интеграция пригородных электричек в систему городских перевозок.

Известно, что с 2022 года в Петербурге будут реализовывать новую модель транспортного обслуживания, ее главными задачами станут снижение нагрузки на улично-дорожную сеть города, сокращение маршрутов-дублеров, создание системы единых условий проезда. Северная столица готова использовать "умные" наработки коллег из Японии, в том числе опыт внедрения скоростного трамвая, как в новых районах Токио.

Ранее мы писали, что проезд по Подъездному переулку перекроют на месяц.

Фото: Piter.TV