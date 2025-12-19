Япония заявила, что не признает КНДР ядерной державой

Кей Сато объяснил слова премьер-министра по "ядерным державам" РФ, КНР и КНДР, якобы угрожающим безопасности Японии.

Официальная позиция Токио по ядерной программе Пхеньяна остается неизменной, КНДР не является ядерной державой. Соответствующее заявление местным журналистам сделал заместитель генерального секретаря при национальном правительстве Японии Кей Сато. Иностранный чиновник заметил, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи нарушает действующие резолюции Совета безопасности ООН и представляет из себя прямую мировую угрозу, а также сказывается на стабильности региона и защите Японии.

Упомянутые вами слова премьер-министра относились к тому, что на фоне все более сложной обстановки с безопасностью в регионе Северная Корея продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу... В нашей позиции нет никаких изменений. Кей Сато, замгенсека кабмина Японии

Ранее Такаити в ходе парламентских дебатов с лидерами политических партий поставила КНДР в один ряд с Россией и Китаем. Японка назвала эти державы ядерными.Официально Токио не признает КНДР ядерной страной и последовательно выступает с критикой ракетно-ядерной программы.

Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle