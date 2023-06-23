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Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах

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Хирокадзу Мацуно оценил высказывание главы США

Японское правительство выразило недовольство высказыванием американского президента Джо Байдена, который поставил себе в заслуги решение Токио по увеличению национального оборонного бюджета. Несколько дней назад лидер Белого дома принимал участие в мероприятии, организованном в штате Калифорния, где затронул вопрос увеличения оборонного бюджета в Японии. Глава США добавил, что трижды лично встречался с местным премьер-министром Фумио Кисидой. Однако Джо Байден так и не смог вспомнить должность, в которой находился его коллега.

Несмотря на то, что истинный смысл упомянутых высказываний президента США Байдена до конца неизвестен, нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято на собственных выводах Японии, и подобные  могут вводить в заблуждение.

Хирокадзу Мацуно, генсека кабмина Японии

В Калифорнии Джо Байден утверждал, что Япония не увеличивала свой военный бюджет долгое время.

В Японии прокомментировали размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

 

Теги: ввп, военные расходы, джо байден, хирокадзу мацуно, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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