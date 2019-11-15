Япония намерена настойчиво продолжать переговоры с Россией для решения вопроса по Курилам

Следующий "раунд" ждет дипломатов в рамках G20.

Правительство Японии намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией по вопросу Курил. Государство не хочет отказываться от территориальных претензий по Курильским островам Политики надеются на заключение мирного договора между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Японии Масато Отака "РИА Новостям".

Сейчас дипломаты прорабатывают стратегию проведения переговоров. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в Нагое 22-23 ноября. В это время будет проходить конференция стран "большой двадцатки".

В Японии напомнили, что планируют обсудить с представителями Москвы восемь основных пунктов.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах.

Фото: Piter.tv

