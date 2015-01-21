Япония изменила предупреждение об опасности поездок в Россию

Ёсимаса Хаяси сообщил об изменении обстановки на большей части России.

Японское министерство по иностранным делам изменило формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию, заменив просьбу воздерживаться от любых поездок на фразу о том, что "в случаях неизбежной необходимости пребывание допускается". Соответствующее заявление перед местными журналистами на брифинге в Токио от 12 сентября сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Такие сведения эксперт огласил СМИ. Чиновник заметил, что на момент первоначального объявления рекомендации к путешественникам существовала неопределенная ситуация. Однако теперь общая обстановка на российской территории, исключая некоторые районы, оценивается как относительно стабильная.

Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Под такими "неизбежными обстоятельствами" японские власти подразумевают гуманитарные цели, поездки с целью ведения бизнеса, учёбы, научной или образовательной деятельности, а также культурного и художественного обмена между странами.

Японский центр на Невском проспекте планируют закрыть.

Фото: YouTube / ニコニコニュース