Январь в Петербурге побил температурный рекорд

Среднемесячная температура составила +1,5 градуса

Январь 2020 года стал рекордно теплым для города на Неве. Об этом стало известно из сообщения Михаила Леуса, ведущего специалиста центра "Фобос", на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, среднемесячная температура в январе составила +1,5 градус. Это на +9,4 градуса выше нормальной температуры в Санкт-Петербурге. Метеоролог также отметил, что предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в 1925 году. В этот год январь был холоднее лишь на 0,5 градуса.

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Фото: pexels