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На пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха
Сегодня, 20:50
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nadezhda_sib

На пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха

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В Петербурге в январе в очередной раз заметили распустившиеся цветы. В этот раз это оказалась мать-и-мачеха в округе "Коломяги". Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Замерзший бутон обнаружили накануне на пустыре за продуктовым магазином. Один из пользователей добавила, что недавно по соседству заметили и другие цветы. 

Ранее в Северной столице расцвели подснежники.

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Фото: И.Гирниюс "Любимые Коломяги" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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