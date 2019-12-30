На пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха

В Петербурге в январе в очередной раз заметили распустившиеся цветы. В этот раз это оказалась мать-и-мачеха в округе "Коломяги". Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Замерзший бутон обнаружили накануне на пустыре за продуктовым магазином. Один из пользователей добавила, что недавно по соседству заметили и другие цветы.

Ранее в Северной столице расцвели подснежники.

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Фото: И.Гирниюс "Любимые Коломяги" / VK