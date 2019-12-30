В январском Петербурге расцвели подснежники

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Приморском район расцвели подснежники. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Подснежники заметили на Богатырском проспекте.
"Я обошла несколько дворов,но везде лишь примулы и маргаритки цветут. Подснежники с бутонами только в одном месте нашла",
—пишут петербуржцы.
Напомним, что сегодня ожидается снегопад. Синоптики прогнозируют похолодание до -3 по Цельсию. В Ленобласти местами может быть до минус 17 градусов.
Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга слепили креативных снеговиков.
Фото:pixabay, Грибы и Грибники СПб/Марина Антонова
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