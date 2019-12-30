В январском Петербурге расцвели подснежники

Цветение заметили в Приморском районе.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Приморском район расцвели подснежники. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Подснежники заметили на Богатырском проспекте.

"Я обошла несколько дворов,но везде лишь примулы и маргаритки цветут. Подснежники с бутонами только в одном месте нашла", —пишут петербуржцы.

Напомним, что сегодня ожидается снегопад. Синоптики прогнозируют похолодание до -3 по Цельсию. В Ленобласти местами может быть до минус 17 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга слепили креативных снеговиков.

Фото:pixabay, Грибы и Грибники СПб/Марина Антонова