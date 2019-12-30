Жители Петербурга слепили креативных снеговиков

Они хвастаются своими работами в Instagram.

Петербуржцы публикуют фотографии с необычными снеговиками. Они выкладывают странные и креативные творения в своих социальных сетях. При этом местные жители понимают, что жизнь снеговиков не будет долгой из-за теплой погоды на улице. Однако их успел порадовать недавно выпавший снег, который растаял ближе к вечеру 26 января.

Снеговики разместились на территориях дворов города, парковых зонах. Петербуржцы попытались создать тех, кто обладал бы различным настроением. Замечены грустный, асоциальный и даже просветленный снеговики.

Напомним, что синоптики обещали снег днем 27 января. Температура воздуха незначительно опустится. Стоит ожидать до минус трех градусов по Цельсию. В Ленинградской области местами может быть до минус 17 градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре Петербурга появился злой "углевик".

Фото: Instagram/busygina.olga, alsispb, amor_rezam, zvezdaeva2106



