В центре Петербурга появился злой "углевик"

На Малой Садовой улице разместили снеговика необычного для него черного цвета.

Петербуржцы заметили в центре Петербурга необычного снеговика. Фотографии странного объекта пользователи разместили в группе "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб".

"Какая зима, такой снеговик. Углевик", – подписали фотографию в посте.

Выражение лица у снеговика совсем не праздничное, а скорее недовольное, будто он зол, что сделан не из снега.

В комментариях пользователи продолжают шутить о петербургской зиме без снега. Пользователи делятся смешными картинками снеговиков, сделанных из капусты и воды.

Ранее Piter.TV сообщал, что за 10 дней до Нового года в Петербурге распускаются одуванчики.

Фото: "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб"