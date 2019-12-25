Четверг порадует жителей Петербурга солнечной и сухой погодой

Показания термометров вновь окажутся на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

В Петербурге 22 октября ожидается комфортный осенний день, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать западная периферия барического максимума. Будет солнечная, спокойная и сухая погода. Показания термометров вновь окажутся на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 770 миллиметров рт. ст.

В пятницу тоже без осадков, ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов рассказал жителям Петербурга, когда ожидать снег.

Фото: Piter.TV