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Четверг порадует жителей Петербурга солнечной и сухой погодой
Сегодня, 8:16
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Четверг порадует жителей Петербурга солнечной и сухой погодой

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Показания термометров вновь окажутся на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

В Петербурге 22 октября ожидается комфортный осенний день, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать западная периферия барического максимума. Будет солнечная, спокойная и сухая погода. Показания термометров вновь окажутся на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. 

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 770 миллиметров рт. ст. 

В пятницу тоже без осадков, ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов. 

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов рассказал жителям Петербурга, когда ожидать снег. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осень, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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