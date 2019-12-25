Январь 2021 года попал в топ самых теплых январей в Петербурге за XXI век

Самым теплым днем стало 25 января с +4,5 градуса.

Январь 2021 года в Петербурге стал одним из самых теплых январей XXI века. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, средняя температура воздуха в минувшем январе составила -4,7 градусов, а это на 3,2 градусов выше климатической нормы. Данный показатель позволил второму зимнему месяцу попасть в середину списка самых теплых январей века. При этом, заметил Леус, потеплели ночи – средняя температура ночью оказалась выше нормы на 4,5 градуса. Это говорит о более облачной погоде и большом количестве дней с осадками: в текущем году их оказалось 21, что в два раза превышает климатическую норму в 10 дней, хотя общее количество осадков было не так уж велико (35 мм осадков).

Самым холодным днем стало 18 января, когда температура упала до -18 градусов, теплее всего было 25 января с +4,5 градуса на термометрах. Февраль, отметил Леус, ожидается холодным, по ночам возможна температура до -15 градусов. Во второй половине месяца будет теплее, но в целом на полградуса-градус холоднее нормы февраля (-6,9 градусов). Весь февраль может оказаться холоднее января, а осадков в последнем месяце зимы ожидается меньше положенного на 5-10 мм.

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