Он заявил, что тогда "борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников".

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в шестую годовщину беспорядков на Майдане в Киеве. Об этом пишут РИА Новости.

Экс-лидер заявил, что для большинства украинцев события февраля 2014 года стали большой трагедией. Он отметил, что "борьба за власть стала целью для кучки преступников". По словам Януковича, в этом противостоянии погибли десятки тысяч украинцев, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Бывший президент выразил мнение, что спустя шесть лет события тех лет продолжают разделять Украину. При этом он выразил надежду, что первые шаги Зеленского смогут возродить мир, справедливость и установить стабильность в стране.

Ранее мы писали, что Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев.