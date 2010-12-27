Перед майскими праздниками усложнится ситуация на петербургских дорогах

Сегодня и завтра загруженность на дорогах превысит обычную на один балл.

В последние два рабочих дня перед майскими праздниками петербуржским водителям придется постоять в пробках. 27 и 28 апреля загруженность на дорогах превысить обычную на один балл. Особенно не просто будет автомобилистам во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

Ожидается, что заторы возникнут не только в черте города, но и на выезде из него. Сложнее всего будет уехать из Северной столицы в последний рабочий день (28 апреля), а также в воскресенье (29 апреля).

При этом пресс-служба "Яндекса" отметила, что между майскими праздниками с 3 по 8 мая ситуация на дорогах стабилизируется. В эти дни пробок станет меньше на 0,5-1 балл. После 9 мая заторы вернутся на улицы города, и ситуация улучшится только летом.

Ранее мы писали, что в Петербурге c 29 апреля ограничат движение по нескольким дорогам.

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