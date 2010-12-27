В Петербурге c 29 апреля ограничат движение по нескольким дорогам

В силу вступают новые ограничения движения на улицах Северной столицы.

Днем 29 апреля В Санкт-Петербурге ограничат движение для транспорта по шоссе Революции. На данном участке дороги начнутся ремонтные работы на водопроводе, начиная от улицы Потапова, и заканчивая Индустриальным проспектом. Проблемы с проездом будут наблюдаться и на пересечении Ждановской и Наволадожской улиц из-за замены асфальтового покрытия.

Также представители дорожных служб займутся ремонтом трамвайных путей на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофским проспектом. Об этом сообщает представитель пресс-службы Государственной дорожной инспекции. При этом, движение будет затруднено, но не закрыто совсем в период с 00 часов ночи 29 апреля до 20 часов 30 апреля, а также с 21 часа 29 апреля и до 13 часов 30 апреля по четной стороне.

Фото: Pixabay.com