Перед петербургскими школами и детсадами проводят ямочный ремонт

Работы завершат к началу учебного года.

В преддверии Дня знаний дорожники проводят ямочный ремонт на дорогах вблизи школ и детских садов Северной столицы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты заняты устранением выбоин, трещин и колейности дорог. За неделю было восстановлено свыше 30 тыс.кв.м. проезжей части. В ближайшие дни запланированы работы в Кронштадте вблизи школы № 425 и детского садика № 8, а также ремонт дорожного покрытия на Мичуринской улице у школы № 80.

По словам председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко, отметил, что мониторинг и ремонт асфальта у образовательных учреждений завершится до 1 сентября. На данный момент было выявлено почти 70 дефектов, часть из которых успешно устранили.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ко Дню знаний откроют пять новых школ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)