В Ленобласти продолжается круглосуточный ямочный ремонт

За прошедший месяц работы затронули 7 тыс. кв.м. асфальта.

В феврале дорожные службы Ленобласти продолжают осуществлять ямочный ремонт в круглосуточном режиме. За прошлый месяц работы прошли на 7 тыс. кв.м. асфальтового покрытия, сейчас дорожники трудятся более чем по 20-ти адресам. Об этом сообщила пресс-служба "Ленавтодора".

О необходимости проведения ямочного ремонта на территории региона может сообщить любой гражданин по телефону "горячей линии" 8(812)251-42-84. Данные об аналогичных проблемах на федеральных трассах поступят в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Кроме того, жалобы принимает оперативный Telegram-канал Dorogi_lo.

Ранее мы сообщили о том, что участники акции "Невский десант" провели мероприятия в нескольких районах Ленобласти.

Фото: "Ленавтодор"