Участники акции "Невский десант" провели мероприятия в нескольких районах Ленобласти

Студенты-добровольцы помогают пожилым людям, проводят мастер-классы для детей и убирают территории региона.

В 47-ом регионе проходит девятая по счёту акция "Невский десант". Студенческие отряды добровольцев помогают пожилым людям, проводят мастер-классы для детей и убирают территории региона.

На этой неделе, 30 января, юными волонтёрами в Ленобласти были проведены несколько мероприятий. Например, в поселке Гостилицы Ломоносовского района работал отряд "Триария", участники которого очистили от снега Центральную улицу, провели концерт для детей и уроки в школе. Отряд "Медный всадник" в Бокситогорском районе избавил сквер и территорию у спортивного комплекса от снега, оказал помощь конному клубу, наколол несколько грузовиков дров, и также провёл занятие для школьников.

Отряд "Пётр Великий", который работает в Киришском районе, расчистил подвал школы в Пчве и вынес старую мебель из амбулаторного отделения. Также силами волонетёров в населённом пункте прошли ремонты подъездов, занятия с маленькими детьми, несколько флешмобов и турнир по настольному теннису. Наконец, участники отряда "Хаски" полностью разобрали заброшенный дом в посёлке Советский Выборгского района. Также проходит подготовка к двум концертам и мастер-классам в школах.

Фото "Невский десант"