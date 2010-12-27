Якутия: На военно-полевых сборах умер 16-летний студент колледжа

Подросток почувствовал себя плохо на утренней зарядке и был госпитализирован в больницу.

В Якутии на военно-полевых сборах в п.Заря умер студент колледжа.

8 июня в лагере в п.Заря 16-летний студент колледжа почувствовал себя плохо. Ему выхвали "скорую" и госпитализировали в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, подросток скончался. Региональное СУ СК РФ по факту гибели подростка назначило процессуальную проверку, по результатам которой будет вынесено решение.

Для установления истинной причины смерти назначена экспертиза.

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