В Кузбассе женщина женила на себе мужчину без сознания

Сотрудница ЗАГСа, которая узаконила брак пойдет под суд.

В Кузбассе сотрудница ЗАГСа за незаконное заключение брака пойдет под суд по статье "Превышение должностных полномочий".

Жительница Таштагола летом 2017 года вышла замуж за мужчину, который находился без сознания после огнестрельного ранения. На следующий день после заключения брака мужчина скончался. Невеста же получила все имущественные и неимущественные блага, обладая статусом законной жены. Более того, она подала в суд на компенсацию морального вреда за гибель супруга. Суд присудил ей 100 тысяч рублей компенсации.

Сейчас стало известно, что сотрудница ЗАГСа, которая заключила брак без участия мужчины и его волеизъявления, пойдет под суд за незаконное заключение брака.