Якуб Гейна: Форман не просто уехал за "американской мечтой", а ее достиг

Piter.TV обратил внимание на одну из главных премьер кинофестиваля "Послание к человеку". Публикуем интервью с режиссером документального фильма, посвященного персоне Милоша Формана.

Составляя гид по программе 29-го кинофестиваля "Послание к человеку" в Петербурге, мы не только обратили внимание на заметные премьеры в области авторского игрового кино. В этом году петербуржцы смогли увидеть раньше других невероятно интересные документальные картины.

Одна из них посвящена персоне знаменитого чешского режиссера Милоша Формана ("Амадей", "Пролетая над гнездом кукушки"), который ушел из жизни в апреле 2018 года. "Форман против Формана" – это фильм Гелены Тржештиковой и Якуба Гейны, исследующий творческий путь автора. Подробнее о картине Piter.TV пообщался с Якубом Гейной, приехавшим в Петербург на премьеру.

PTV: Фильм называется "Форман против Формана" – очевидная отсылка на "Крамер против Крамера", классическую работу режиссера. Конечно, речь идет о борьбе и противостоянии, но каких именно составляющих?

Во время работы у нас с Геленой Тржештиковой было несколько вариантов названия фильма. Были разные варианты – например, "In Searching For Man" с зашифрованной фамилией Формана. Но в итоге мы остановились на этом варианте, так как нами было найдено очень много амбивалентности и противопоставления внутри самого автора. Форман чешского периода против Формана, работающего в США. Аутсайдер и ребенок, потерявший родителей, ставший обладателем премии "Оскар". Счастливчик и баловень судьбы против человека, вечно сомневающегося в себе и происходящем.

PTV: Для Чехии Милош Форман – живая легенда, символ. Во время монтажа и работы над фильмом открылись ли вам какие-то детали, дополняющие его портрет, в позитивную или негативную сторону?

Для любого чеха, даже который не имеет отношения к кинематографу, история Формана невероятно важна. Он – тот, кто достиг "американской мечты", не просто уехал в Голливуд, да еще и его покорил. Что касается большинства людей, имеющих отношение к индустрии в Чехии, то они отмечали эгоцентричность режиссера, полную сосредоточенность на своей цели. Насколько это можно воспринимать негативно, это вопрос. Но такое, безусловно, есть.

PTV: Застал ли сам Форман процесс работы над фильмом о себе? В чем универсальный посыл для зрителей, знакомых с историей режиссера меньше?

Форман был знаком с Геленой, я отправлял ему свои дебютные фильмы и получал от него подробные отзывы. Когда мы начали работу над картиной, Милош уже был очень болен и было понятно, что принять участие в фильме лично он не сможет. Появляться в кадре он не захотел, но он был рад, что кино про него в процессе создания. Сразу было представление, что использовать интервью и записи других людей мы не будем, речь шла только о монтаже архивных материалов.

Я сам воспринимаю Формана не только как талантливого режиссера, но и как человека, который на протяжении своей жизни искал свободу, внутреннюю – в социалистической Чехии, творческую – в США. Это важный вопрос для всех нас, поскольку он не только всю жизнь искал свободу, но в значительной степени ее и нашел. Здесь он из примера становится символом.

PTV: Для Чехии в середине XX века была свойственна история, близкая многим странам соцлагеря: давление на особенно вольных авторов, их эмиграция, появление диссидентов. Кто из творческой элиты вашей страны попал под эти тенденции?

Первый, кто приходит на ум – первый президент Чешской Республики, Вацлав Гавел. Вообще, если в целом говорить о судьбе людей, которые творили во время тоталитарного режима, то их истории можно разделить на несколько сценариев. Вспомню несколько случаев, их намного больше.

Были люди, которые эмигрировали, их судьба сложилась благополучно и они смогли дальше работать в более свободных условиях. Были и те, кто оставался в стране. У них получалось сосуществовать с властью, сохраняя некоторую творческую свободу и отплачивая некую "дань". Например, мой дедушка, всемирно известный сценограф и создатель театра "Латерна Магика" Йозеф Свобода был таким человеком. Ему удавалось заниматься и своими делами, но его демонстрировали как успешного творческого работника в социалистической системе. Ну и конечно, были те, кто отрицал сотрудничество с властями, не находились в официальной "струе". После 60-х годов им запрещали работать. Можно вспомнить режиссера и сценаристку Эстер Крумбахову, которая в 70-х совсем пропала из виду.

PTV: Большое количество картин Формана знакомо и изучается с разных сторон уже взрослыми людьми, не понаслышке знакомыми с авторским кинематографом. С чего лучше начать знакомство с фильмографией режиссера совсем новичку, допустим, подростку?

Я бы посоветовал начать с "чешского" периода Формана – "Любовные похождения блондинки". Потом перейти на первый фильм американского этапа – "Отрыв", который с одной стороны имеет много общего с чешскими фильмами, но и разговаривает на языке молодежи того времени. Далее уже можно пойти по более зрительским картинам – "Волосы", например.

Фото: Piter.TV