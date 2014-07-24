Это поможет круизным судам всех типов проходить по всей территории водоема.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что на реке Волхов начались работы по расширению судового хода. Об этом следует из сообщения в официальной группе "Админка Ленобласти" в Telegram.

Отмечается, что соответствующие работы помогут круизным судам всех типов проходить по всей территории водоема. Из водоема достают вековые камни, якоря и много старого железа.

Глубина после расширения составит 2,4 метра.

Ранее мы сообщали о том, что небо над Петербургом 3 августа затянут дождевые облака.

Фото:Pixabay