В Новой Ладоге загорелась лодка. Ее владелец и пассажир госпитализированы

По предварительным данным, 13 июля в акватории Волхова в Новой Ладоге полыхала лодка.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном на реке Волхов в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 13 июля в акватории реки в Новой Ладоге полыхала лодка. Маломерное судно выгорело полностью. Его владелец и пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.

На место произошедшего приезжал заместитель Волховстроевского транспортного прокурора Евгений Прохоров. Причины возгорания устанавливаются.

Прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры