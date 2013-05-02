В Новой Ладоге загорелась лодка. Ее владелец и пассажир госпитализированы

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном на реке Волхов в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 13 июля в акватории реки в Новой Ладоге полыхала лодка. Маломерное судно выгорело полностью. Его владелец и пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.
На место произошедшего приезжал заместитель Волховстроевского транспортного прокурора Евгений Прохоров. Причины возгорания устанавливаются.
Прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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