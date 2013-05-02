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В Новой Ладоге загорелась лодка. Ее владелец и пассажир госпитализированы
Сегодня, 15:01
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В Новой Ладоге загорелась лодка. Ее владелец и пассажир госпитализированы

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По предварительным данным, 13 июля в акватории Волхова в Новой Ладоге полыхала лодка.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном на реке Волхов в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

По предварительным данным, 13 июля в акватории реки в Новой Ладоге полыхала лодка. Маломерное судно выгорело полностью. Его владелец и пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. 

На место произошедшего приезжал заместитель Волховстроевского транспортного прокурора Евгений Прохоров. Причины возгорания устанавливаются. 

Прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: горела лодка, новая ладога, река волхов, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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