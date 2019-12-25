Небо над Петербургом 3 августа затянут дождевые облака

Температура воздуха составит +21…+23 градусов.

В понедельник, 3 августа, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Приближаясь с северо-запада, он принесет в город облачную с прояснениями погоду. Времена пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +21…+23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в понедельник в Ленобласти ожидается теплая и дождливая погода.

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