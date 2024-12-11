Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран G20

Самый высокий ценник на упаковку яиц зафиксировали в США.

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран "Большой двадцатки". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на открытые данные.

Отмечается, что упаковка из десяти яиц в среднем обойдется в 115 рублей. В Индии и Индонезии зафиксирована средняя цена в 120 и 123 рубля соответственно. Также в топ-5 стран по рейтингу низких цен на яйца вошли Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей).

Самый высокий ценник на упаковку яиц зафиксировали в США. Отмечается, что на это повлияла эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем.

Ранее Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца.

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