Яир Лапид: Израиль призывает к диалогу все мусульманские страны

Премьер Израиля призвал к дружбе и общему благу.

Израиль призывает к диалогу все мусульманские страны, от Саудовской Аравии и Индонезии. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал премьер-министр еврейского государства Яир Лапид. Он призвал соседей к мирному сосуществованию в регионе.

Израиль стремится к миру с соседями. Со всеми нашими соседями. Мы никуда не денемся отсюда, Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться. Навсегда. И мы призываем каждую мусульманскую страну - от Саудовской Аравии до Индонезии - признать это и прийти поговорить с нами. Наша рука протянута в стремлении к миру. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Чиновник добавил, что мировые конфликты не исчезают сами по себе, как и вражда между людьми. В Израиле призывают заменить эти процессы на дружбу. дороту и общее благополучие. Яир Лапид уверен в том, что евреи уже доказали миру свои устремления к мирному существованию. Он напомнил, что соглашение с Египтом действует на протяжении 43 лет, а с Иорданией - 28 лет.

Израиль сделает все возможное, чтобы помешать Ирану заполучить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций