В Ленинградском зоопарке ягуар Ричард попытался "съесть" посетителей

Хищник проявил необычный интерес к съёмочной технике.

Ленинградский зоопарк опубликовал забавное видео, на котором самец ягуара по кличке Ричард пытается "попробовать на зуб" камеру. Кадры, демонстрирующие любопытство и охотничий инстинкт крупной кошки, были сделаны во время осмотра вольера.

На записи видно, как Ричард, уловив движение или отражение объектива, осторожно подкрадывается к камере, установленной за стеклом, и совершает характерный для хищников "кусающий" бросок. К счастью для техники, между животным и камерой находится прочный барьер.

Ягуар Ричард никому не скажет, что хочет вами полакомиться, но знаки будут… С юмором прокомментировали ситуацию сотрудники зоопарка в своём Telegram-канале.

Видео было предоставлено ведущим зоологом отдела "Хищные млекопитающие" Юлией Гилицкой. Как подчеркнули в зоосаде, подобное поведение — проявление естественного любопытства и игрового инстинкта у крупных кошек, а не признак агрессии. Животное и оборудование не пострадали.

Ранее Piter.TV сообщал, что происходит с умершими животными в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк