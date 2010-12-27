Яблоки в Ленинградской области подорожали почти на 25%

В Петербурге почти на 35%.

Яблоки в Ленинградской области за полгода подорожали на 24,3%. Об этом стало известно из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

В среднем, сейчас в Ленинградской области, можно купить 1 килограмм яблок за 119 рублей 52 копейки, в декабре это стоило 96 рублей 10 копеек. В Петербурге цены выросли на 34,4%, теперь яблоки стоят 128 рублей 58 копеек за килограмм. В среднем по России стоимость на яблоки выросла на 24,8% (110 рублей 54 копейки).

Также в Лениградской области подорожали груши и бананы, до 162 рублей 52 копеек и 50 рублей 41 копейки соответсвенно.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области подорожало мороженое.

Фото: pixabay.com