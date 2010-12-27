В Ленинградской области подорожало мороженое

Но оно все равно дешевле, чем в Петербурге.

Мороженое в Ленинградской области за полгода подорожало на 1,3%. Об этом стало известно из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

Средняя стоимость килограмма сливочного мороженого в Ленобласти составила 498 рублей 50 копеек, перед новым годом 2018, оно стоило 491 рубль 74 копейки. Если за полгода цена выросла на 1,3%, то за год на 4,9%. И в тоже время мороженое в регионе дешевле, чем в Петербурге (на 10,3%), но дороже, чем в среднем по России.

Сливочный пломбир в Санкт-Петербурге сейчас стоит - 555 рублей 92 копейки, это на 14,1% дороже, чем в июне 2017 года. Средняя стоимость мороженого по России - 406 рублей 38 копеек, что на 1,4% дороже, чем до нового года.

Петербург вошел в топ-5 по России с самым вкусным мороженым.

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