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На Загребском бульваре хулиганы пробежались по машинам
Сегодня, 15:47
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Rybka123
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На Загребском бульваре хулиганы пробежались по машинам

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Пострадавшие уже обратились в полицию. 

Минувшей ночью, группа неизвестных людей испортила автомобили нескольких жителей Фрунзенского района. Об этом очевидцы рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам одного из пострадавших, все авто были припаркованы на Загребском бульваре, во дворе домов 29-31. Сама "прогулка" случилась в районе трех часов ночи. Автолюбитель поделился фотографией, на которой виден кузов его авто с вмятинами и сладами от подошв. Помимо этого у машины треснуло лобовое стекло.

Пострадавший уже обратился в полицию. 

Ранее на Piter.TV: В ДТП на трассе А120 погибла беременная женщина

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV

Теги: хулиганы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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