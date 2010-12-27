В ДТП на трассе А120 погибла беременная женщина

Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Ночью, 27 октября, в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла беременная женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Как стало известно, инцидент случился примерно в три часа нови на 133-м километре трассы "Санкт-Петербургское южное полукольцо". Иномарка "Шкода Актавиа" под управлением 35-летнего водителя съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП молодая пассажирка автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью. Известно, что погибшая была беременна.

По факту происшествия проводится проверка. В СМИ существует версия, что водитель "Шкоды" был в состоянии алкогольного опьянения. Сам виновник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

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