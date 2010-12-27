После пожара в Вырице семья с ребёнком госпитализирована в больницу

У всех врачи диагностировали отравление угарным газом.

Молодая семья с ребенком в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу после пожара. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, пострадавших забрали из их сгоревшего дома на улице Щедрина в посёлке Вырица. В больницу попал 33-летний мужчина, 32-летняя женщина и их годовалый сын. У всех врачи диагностировали отравление угарным газом и поместили семью ЦРБ города Гатчина.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV