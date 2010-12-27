На улице Чудновского сгорела иномарка "Опель"

Огонь удалось ликвидировать за 24 минуты.

Минувшей ночью в Невском районе сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как стало известно, звонок о возгорании автомобиля "Опель" на улице Чудновского, 5 поступил на пульт дежурного в 3:09. На место прибыла бригада из восьми спасателей, и огонь удалось ликвидировать через 24 минуты. В управлении рассказали, что пожар полностью уничтожил моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших в огне нет, передает ведомство.

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