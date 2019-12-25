X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга

УФАС направило ретейлеру письмо.

X5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") является лидером на рынке Петербурга среди торговых сетей с долей в 27,37%. В ФАС заявили, что эта доля превышает законодательно допустимый порог в 25%.

Уже и в прошлом году компания занимали 27,03% рынка, за год этот показатель только вырос. УФАС уже направило вопросы ретейлеру, после ответа на которые примет решение о мерах антимонопольного реагирования.

Сеть "Лента" занимает 13,3% рынка Петербурга, "Окей" – 9,94%.

Владелец "Карусели" и "Пятерочки" выставил ТЦ на Пулковском шоссе на продажу.

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