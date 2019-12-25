Стоимость данного объекта площадью 23 667 квадратных метров.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что владелец "Карусели" и "Пятерочки" выставил ТЦ на Пулковском шоссе на продажу. Соответствующее объявление появилось на Avito.

В объявлении объект, расположенный на Пулковском шоссе продается за 1 миллиард рублей. Общая площадь магазина — 23 667 квадратных метров. Отмечается, что все коммуникации в здании работают. В ТЦ арендуют помещения такие магазины, как Hoff, Детки, М.Видео.

Эксперты заявили, что если сделка состоится, то она станет одной из самых крупных на петербургском рынке торговой недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге летом появится новая торговая сеть.

Фото:Avito