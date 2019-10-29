В Петербурге летом появится новая торговая сеть

Сеть займет часть бывших помещений ТД "Интерторг".

На рынок Петербурга в ближайшее время выйдет новая торговая сеть. Часть бывших помещений ТД "Интерторг" (магазины Spar и "Семья") займет продуктовая сеть Green. Об этом сообщил "Коммерсант".

Инвестором выступит казахстанская группа компаний. Они уже арендовали бывшие помещения сети Spar на Чкаловском проспекте, Комендантском проспекте, Ленинском проспекте и улице Оптиков. В этих помещениях уже летом откроются магазины Green. Площадь каждой торговой точки составит около 2 тысяч квадратных метров. Инвесторы заявили, что будут работать в среднем ценовом сегменте. К концу года в Петербурге могут появиться 10-15 таких магазинов.

Ранее собственник компании "Интерторг" Михаил Абдуллаев подтвердил информацию об окончательной ликвидации торговых сетей Spar и "Семья".

Торговая сеть "Лэнд" закроет гастрономический магазин "Стокманн" в Петербурге.

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