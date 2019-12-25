Соответствующее решение принято из-за падения оборота на фоне пандемии коронавируса.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что торговая сеть "Лэнд" закроет гастрономический магазин "Стокманн" в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что закрывается не только флагманский магазин в "Стокманн" на Невском проспекте, но и супермаркет во "Владимирском пассаже". По некоторым данным, руководство находится на последней стадии согласования закрытия.

Известно, что соответствующее решение принято из-за падения оборота на фоне пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург завоевал "золото" в рейтинге самоизоляции среди городов-миллионников.

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