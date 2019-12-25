Петербург завоевал "золото" в рейтинге самоизоляции среди городов-миллионников

Первое место Северная столица поделила с Москвой и Ростовом-на-Дону.

Утром 28 мая Петербург вышел на первое место по индексу самоизоляции среди городов-миллионников. На 9:00 горожане изолировались на 2,3 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Правда, первое место Северной столице пришлось поделить с Москвой и Ростовом-на-Дону, у которых также 2,3 баллов.

Также в топ-5 городов с показателями 2,0 и 1,9 попали Воронеж и Нижний Новгород соответственно. Хуже всех самоизолировались жители Уфы (1,1), Челябинска (1,1) и Новосибирска (0,9).

Ранее мы писали, что петербуржцев 28 мая ждут солнце и кратковременные дожди.

Фото: pixabay.com, скриншот / "Яндекс. Карты"