Петербуржцев 28 мая ждут солнце и кратковременные дожди

Воздух прогреется до +19 градусов.

В четверг, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром и днём 28 мая в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +9..+11 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +17..+19 градусов. Атмосферное давление практически не изменится. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 4-9 м/с.

Самая низкая температура в Петербурге 28 мая была зафиксирована в 1918 году, тогда столбик термометра опустился до 0 градусов, самым теплым этот день был в 2007 году – плюс 30 градусов.

Фото: Piter.TV