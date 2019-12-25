Wizz Air запускает 5 рейсов в Италию из Пулково

Самолеты в Бергамо будут летать ежедневно с 14 декабря.

В аэропорту Пулково появятся новые рейсы в Италию. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушные ворота".

Из Петербурга можно будет улететь в города Бергамо, Болонья, Венеция, Турин и Катания. Первые полеты назначены на декабрь 2020 и март 2021 года.

Самолеты в Бергамо будут летать ежедневно с 14 декабря, в Венецию можно отправиться по понедельникам, средам и пятницам. С 17 декабря по четвергам и воскресеньям можно будет слетать в Болонью, с 19 декабря по субботам будут рейсы в Турин. И только с 30 марта будут запущены рейсы в Катанию.

Стоимость билета в одну сторону от 24,99 евро (около 2 тысяч рублей).

Международный аэропорт Пулково готов к приему и отправке международных рейсов.

Фото: Global Look Press / Zamir Usmanov