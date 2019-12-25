В воздушной гавани Петербурга выполнены все необходимые санитарные нормы для безопасного обслуживания пассажиров.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что международный аэропорт Пулково готов к приему и отправке международных рейсов. Об этом компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщила в Росавиацию.

Аэропорт провел все необходимые санитарные нормы для безопасного обслуживания пассажиров. Отмечается, что в терминале пассажирам не рекомендуют находиться более двух часов.

Также в терминале появилась разметка для соблюдения дистанции.

Ранее мы сообщали о том, что троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля.

Фото:Piter.TV