Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что международный аэропорт Пулково готов к приему и отправке международных рейсов. Об этом компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщила в Росавиацию.
Аэропорт провел все необходимые санитарные нормы для безопасного обслуживания пассажиров. Отмечается, что в терминале пассажирам не рекомендуют находиться более двух часов.
Также в терминале появилась разметка для соблюдения дистанции.
Ранее мы сообщали о том, что троллейбус №28 возобновит работу с 15 июля.
Фото:Piter.TV
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