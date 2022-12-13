С 13 февраля Wildberries вводит плату за полиэтиленовые пакеты. Об этом компания предупредила клиентов в личном кабинете.
С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести.
Wildberries
Стоимость пакетов составляет от 6 до 15 рублей. Деньги будут списывать с карты.
Добавим, что решение о платных упаковках компания приняла с целью сократить использование пластика и сохранить природу. В Wildberries отметили, что пластиковые пакеты можно использовать много раз.
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Фото: Pxhere
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