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Wildberries вводит плату за полиэтиленовые пакеты
Сегодня, 19:33
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Wildberries вводит плату за полиэтиленовые пакеты

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Компания заботится об экологии.

С 13 февраля Wildberries вводит плату за полиэтиленовые пакеты. Об этом компания предупредила клиентов в личном кабинете. 

С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести.

Wildberries

Стоимость пакетов составляет от 6 до 15 рублей. Деньги будут списывать  с карты.

Добавим, что решение о платных упаковках компания приняла с целью сократить использование пластика и сохранить природу. В Wildberries отметили, что пластиковые пакеты можно использовать много раз.

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Фото:  Pxhere

Теги: wildberries, бизнес, платные пакеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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